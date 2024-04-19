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В Физули организована акция офтальмологических обследований

В Физули организована акция офтальмологических обследований В Физули организована акция офтальмологических обследований
Здоровье
19 апреля 2024 г. 14:38
В Физули организована акция офтальмологических обследований

Министерство здравоохранения организовало в Физули двухдневную акцию офтальмологических обследований.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, мероприятие посвящено 101-летию со дня рождения выдающегося ученого офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

В ходе акции врачи Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой провели обследования более 200 граждан.

Пациенты, у которых были выявлены серьезные проблемы со зрением, смогут обратиться в Национальный офтальмологический центр, где им проведут хирургические операции.

В ведомстве отметили, что при своевременном обследовании и лечении можно предотвратить 80% случаев нарушения зрения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli şəhərində ikigünlük oftalmoloji səyyar müayinələr təşkil edilib

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