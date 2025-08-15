О нас

В Физули 50 тонн непригодных пестицидов вывезены для нейтрализации

Здоровье
15 августа 2025 г. 16:47
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) вывезло до 50 тонн непригодных к использованию пестицидов и загрязненной почвы в Физулинском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на АПБА, груз, упакованный в соответствии с международными требованиями безопасности, отправлен специальным транспортом на полигон пестицидов "Джанги" для нейтрализации.

На следующем этапе планируется полная нейтрализация пестицидов путем их сжигания на специально лицензированных предприятиях. При этом для восстановления загрязненных почв на очищенных территориях будут применяться методы биоремедиации. Процесс будет осуществляться совместно с соответствующими госорганами.

