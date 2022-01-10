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В Финляндии создали молекулу, способную защитить от заражения COVID-19

В Финляндии создали молекулу, способную защитить от заражения COVID-19 Ученые из Хельсинкского университета разработали молекулу, которая может защитить от заражения коронавирусом.
Здоровье
10 января 2022 г. 17:39
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от заражения COVID-19

Ученые из Хельсинкского университета разработали молекулу, которая может защитить от заражения коронавирусом.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным исследователей, новая молекула TriSb92 защищает от заражения коронавирусом в течение восьми часов. Согласно проведенному на мышах эксперименту, она способна блокировать белок на поверхности вирусной частицы.

Как отметили в вузе, молекула эффективна против разных штаммов коронавируса. Ученые подчеркнули, что она была создана не как аналог существующих вакцин, а для дополнения их эффекта.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали завершение кризиса в связи со штаммом «омикрон» через три месяца.

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