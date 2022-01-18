В Финляндии изобрели тестер, определяющий коронавирус за секунды

Финская компания Deep Sensing Algorithms получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, определяющий коронавирус из выдыхаемого человеком воздуха за 45 секунд.

Финская компания Deep Sensing Algorithms получила общеевропейский медицинский сертификат на тестер, определяющий коронавирус из выдыхаемого человеком воздуха за 45 секунд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает организация в пресс-релизе.

Прибор по форме и функционалу похож на алкотестер.

"Финская компания по производству медицинского оборудования Deep Sensing Algorithms Ltd завершила разработку первой в мире технологии сверхбыстрого обнаружения COVID-19. Изобретение DSA BreathPass, дающее результат менее чем за минуту, теперь имеет общеевропейский медицинский сертификат и доступно для доставки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибор прост в использовании – человеку достаточно один раз выдохнуть в прибор и через 45 секунд будет получен результат.

Устройство может быть готово для следующего анализа через две минуты.

Как уточняют финские СМИ, прибором уже заинтересовались как в Финляндии, так и за рубежом, например, многие аэропорты мира проявили интерес к тестированию девайса.