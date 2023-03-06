В феврале в Клинический медицинский центр с отравлением обратились 739 человек

В феврале в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратился 739 человек.

В феврале в Клинический медицинский центр (КМЦ) с отравлением обратился 739 человек.

Как сообщили Report в пресс-службе центра, 116 из них были госпитализированы в токсикологическое отделение, остальные были выписаны домой после оказания первой помощи.

59 пациентов поступили с медикаментозным отравлением, 17 – с отравлением уксусной кислотой, 20 - угарным газом, 4 - алкогольными напитками.

Кроме того, 4 человека поступили с анафилаксией, 9 – с аллергическими реакциями, 3 - с ботулизмом.

Несмотря на усилия врачей девять человек спасти не удалось.