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В фарше индейки из Турции обнаружена сальмонелла

В фарше индейки из Турции обнаружена сальмонелла Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает принимать меры по контролю за импортируемыми в страну пищевыми продуктами.
Здоровье
22 февраля 2021 г. 20:32
В фарше индейки из Турции обнаружена сальмонелла

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает принимать меры по контролю за импортируемыми в страну пищевыми продуктами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АПБА.

В рамках осуществляемых контрольных мероприятий инспекторы агентства провели проверку партии замороженного фарша индейки весом 22.33 тонны, произведенного в Турецкой Республике ООО "DIREKÇI DIS TICARET" и импортированного в нашу страну ООО "GLOBAL MEAT". В результате исследований в продукте были обнаружены патогенные микроорганизмы сальмонеллы.

Агентство приняло решение об уничтожении непригодного к употреблению фарша индейки. В настоящее время в рамках требований законодательства принимаются соответствующие меры.

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