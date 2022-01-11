В Европейском регионе ВОЗ зарегистрировали 7 млн случаев COVID-19

Более 7 млн новых случаев заболевания COVID-19 было зарегистрировано за первую неделю 2022 года в Европе.

Более 7 млн новых случаев заболевания COVID-19 было зарегистрировано за первую неделю 2022 года в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"По состоянию на 10 января 26 стран сообщают, что более 1% их населения заболевает COVID-19 каждую неделю. Показатели смертности остаются стабильными и продолжают оставаться самыми высокими в странах с высокой заболеваемостью COVID-19 в сочетании с более низким уровнем охвата вакцинацией", - отметил он.

50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях "омикрон"-штамма, продолжил Клюге. "Он быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах", - пояснил он.

При таких темпах Институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что более 50% населения региона будут инфицированы "омикроном" в ближайшие 6-8 недель. "Данные, собранные за последние недели, подтверждают, что "омикрон" обладает высокой способностью к распространению, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека, и он может заразить даже тех, кто ранее был инфицирован или вакцинирован", - продолжил Клюге.

Из-за огромных масштабов передачи вируса сейчас наблюдается рост числа госпитализаций пациентов с COVID-19. Это бросает вызов системам здравоохранения и предоставлению услуг во многих странах, где штамм быстро распространился.