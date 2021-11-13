В Европе зафиксировали антирекорд по заболеваемости COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в европейских странах на прошлой неделе выявили рекордное число заразившихся SARS-CoV-2.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в европейских странах на прошлой неделе выявили рекордное число заразившихся SARS-CoV-2.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Почти 2 млн случаев COVID-19 были зафиксированы в Европе на прошлой неделе - это самый большой показатель за одну неделю в этом регионе с начала пандемии", - сказал Гебрейесус.

Он отметил, что коронавирус распространяется как в странах с высокой долей вакцинированного населения - Западная Европа, так и в восточноевропейских странах, где привившихся меньше.

Глава ВОЗ подчеркнул, что вакцинация снижает риск тяжелого течения болезни, добавив, что передачу вируса от человека к человеку она полностью не предотвращает.

Гебрейесус предупредил, что прививок недостаточно для прекращения пандемии коронавируса - нужны также тестирование населения, ношение масок и социальное дистанцирование.