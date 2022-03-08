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В Европе наблюдается снижение случаев заболевания COVID-19

В Европе наблюдается снижение случаев заболевания COVID-19 Число случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов в результате болезни в Европейском регионе ВОЗ неуклонно снижается с 10 февраля.
Здоровье
8 марта 2022 г. 13:56
В Европе наблюдается снижение случаев заболевания COVID-19

Число случаев заболевания COVID-19 и летальных исходов в результате болезни в Европейском регионе ВОЗ неуклонно снижается с 10 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на брифинге сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"В Европейском регионе ВОЗ число случаев заболевания COVID-19 и число смертей снижается каждую неделю с 10 февраля", - пояснил он.

При этом Клюге призвал страны региона "балансировать оптимизм поддержанием вакцинации и высокой бдительностью". В ВОЗ также хотели бы, чтобы любые ограничения в сфере общественного здравоохранения и социальных мер, включая тестирование, в случае отмены, могли быть быстро возобновлены, если и когда это потребуется.

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