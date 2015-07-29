​В Евлахе за последние 10 дней 5 человек получили солнечный удар

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В связи с наблюдающейся в последние дни жаркой погодой количество лиц, обратившихся в скорую и неотложную медицинскую помощь с диагнозом солнечный удар, резко увеличилось.

Как сообщил Report главврач Евлахской станции скорой медицинской помощи Кямиль Хаквердиев, за последние 10 дней количество обратившихся составило 5 человек.

Главврач отметил, что пострадавшие после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой: "Длительное пребывание под солнцем отрицательно сказывается на состоянии здоровья. У больного возникают частые головные боли, головокружение, учащается сердцебиение, появляется одышка".

К.Хаквердиев, обратившись к населению, призывает граждан выходить на воздух при острой необходимости: "Люди с симптомами солнечного удара должны непременно обратиться к врачу, так как это может привести к летальному исходу. Людям данной категории первая медицинская помощь должна оказываться на месте. Им необходимо давать побольше жидкости и следить за режимом питания. Кроме того, периодически нужно консультироваться с врачом".