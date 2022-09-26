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100 автомобилей скорой медпомощи закупят в этом году

100 автомобилей скорой медпомощи закупят в этом году В этом году планируется закупить еще 100 автомобилей скорой медицинской помощи.
Здоровье
26 сентября 2022 г. 11:40
100 автомобилей скорой медпомощи закупят в этом году

В этом году планируется закупить еще 100 автомобилей скорой медицинской помощи.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по обязательному медстрахованию.

Из них 15 автомобилей - перинатального назначения и оснащены медоборудованием и кувезами для оказания первой, скорой и неотложной помощи новорожденным.

Также выполняются работы по улучшению оснащения медоборудованием эксплуатируемых в настоящее время автомобилей.

Напомним, что в 2020 году медучреждения были снабжены 184, в 2021 – 65 автомобилями скорой медпомощи. За первые 7 месяцев этого года в рамках обязательного медицинского страхования в государственные медицинские учреждения, подведомственные TƏBİB, поступили 896 184 вызова для оказания скорой и неотложной медицинской помощи. Эту услугу, входящую в пакет услуг ОМС, оказали 513 бригад.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il daha 100 təcili tibbi yardım avtomobili alacaq

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