В этом году за государственный счет проведено около 1000 операций на сердце

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В этом году в Азербайджане за государственный счет проведено 956 операций на сердце. 865 из них были открытыми, а 91 - закрытыми операциями.

Как сообщает Report, об этом на посвященном итогам года заседании коллегии заявил завотделом организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гюльмирза Поладов.

По его словам, в то же время за этот год кардиохирургическую операцию перенесли 265 детей. 219 операций были открытыми, а 46 - закрытыми: "Из прооперированных детей 104 были в возрасте до 1 года, а 1 – 2-месячным. Помимо этого, при финансовой поддержке министерства 38 детей перенесли кохлеарную имплантацию, а в рамках программы обязательной диспансеризации были обследованы более 81.5% детей. 5.2% прошедших медобследование детей взяли на диспансерный учет, а 1% - госпитализировали".

Завотделом отметил, что за последние 10 лет показатель летальных исходов от талассемии сократился в 5 раз: "В настоящее время в данном центре проходят лечение более 2800 больных. За последние годы в Республиканском центре талассемии приступили к операциям по трансплантации костного мозга, которые являются радикальным методом лечения людей с наследственными заболеваниями крови. На сегодняшний день в Азербайджане 42 детям сделана операция по пересадке костного мозга - 30 из них дети, больные талассемией, а 12 - онкогематологические больные. Самому младшему из них было 2 года, а старшему - 19 лет".

"С июня прошлого года был проведен анализ крови около 230 тыс. людей. 9892 из них оказались носителями талассемии, 147 - СПИДа, а 828 – сифилиса. У 80 из прошедших обследование пар выявили различные заболевания", - сказал Г.Поладов.