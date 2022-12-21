В этом году в рамках ОМС оказано более 40 млн медицинских услуг

В 2022 году в рамках обязательного медицинского страхования было оказано более 40 млн медицинских услуг.

В 2022 году в рамках обязательного медицинского страхования было оказано более 40 млн медицинских услуг.

Как сообщает Report, об этом сказала начальник отдела маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

По ее словам, за 11 месяцев текущего года 4 354 632 человека 16 374 103 раза обращались в государственные медицинские учреждения: "Количество медицинских услуг, оказанных гражданам, составило 40 277 004. При этом 84% медицинских услуг были оказаны амбулаторно, 16% - стационарно. 33% пациентов - дети, 67% - взрослые".