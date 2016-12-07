В этом году в Клиническом медцентре не было летальных исходов среди отравившихся угарным газом

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В этом году в Клиническом медицинском центре не было летальных исходов в среди отравившихся угарным газом.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал завотделением токсикологии Клинического медицинского центра, главный токсиколог республики Азер Магсудов.

По его словам, за год в отделение токсикологии центра по поводу отравления угарным газом обратились 454 человек, 332 из них были госпитализированы: "10% госпитализированных в отделение находились в тяжелом состоянии, состояние 70% было средне-тяжелым, у остальных была легкая форма отравления. В основном обращаются люди молодого и среднего возраста (20-40 лет). Отравления угарным газом составляют большинство обращений. Отравление угарным газом происходит в закрытом помещении, в частности в ванной".

А.Магсудов отметил, что в оборудовании, работающем на бензине или газе, всегда присутствует риск отравления: "Если кондиционер автомобиля работает в закрытых условия, угарный газ может поступить в салон машины. Поэтому следует быть осторожными при включении кондиционера в автомобиле. В этом году от отравления угарным газом в автомобиле зарегистрирован один смертельный случай. В прошлом году в автомобиле отравились парень и девушка, спасти девушку не удалось".

Главный токсиколог подчеркнул, что среди обратившихся в Клинический медицинский центр в прошлом году скончался 1 человек.