В этом году в Клинический медицинский центр с диагнозом отравления обратились 466 человек

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "За 6 месяцев этого года во втором отделении инфекционных заболеваний Клинического медицинского центра в стационаре получили лечение 71 человек с диагнозом пищевого отравления, 395 человек с резким воспалением желудочно-кишечного тракта.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила заведующая отделом острой кишечной инфекции Клинического медицинского центра, главный инфекционист Баку Гюльнара Бабаева.

Г. Бабаева также отметила, что 430 отравлений от общего количества отравившихся приходится на долю Баку, а 36 пациентов поступили из районов.

Он сообщила, что за отчетный период 13 человек заразившись ботулизмом получили лечение в отделении: "8 из них поступили их Баку и близлежащих поселков, а остальные - из различных районов страны. Это меньше по сравнению с 6 месяцами прошлого года".