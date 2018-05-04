В этом году в Центральной больнице нефтяников 7 больным пересадили печень, 32 - почки

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "За прошедший период этого года в нашей больнице произведены операции по пересадке печени 7 больным, почек - 32".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заведующий отделением хирургии и трансплантации органов Центральной больницы нефтяников Мирджалал Казыми.

Он отметил, что после операций в этом году у больных не наблюдалось серьезных последствий.

М.Казыми добавил, что с 2008 года и по сей день в Центральной больнице нефтяников печень и почки были пересажены более 600 больным: "Результаты больных равны мировым результатам. В то же время до сих пор было проведено две операции по перекрестной пересадке почек".