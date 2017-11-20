В этом году в Баку вне больниц родились 83 младенца

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "В первые 10 месяцев текущего года на Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило свыше 567 680 обращений".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявила заместитель главврача станции скорой и неотложной медицинской помощи по лечебной работе Ирада Алиева.

По ее словам, более 52 965 из обратившихся размещены в больницах: "Статистика сделанных для детей вызовов составила свыше 65 300, более 10 480 из них госпитализированы. За указанный период в результате реанимационных мероприятий более 1600 человек были выведены из критического состояния".

И. Алиева подчеркнула, что вне медицинских учреждений родились 83 малыша: "Все они были госпитализированы. Статистика прямых обращений на станцию составила 31 510, а госпитализации - 2591. В общей статистике 20 893 были несчастными случаями. Из них 2926 дети, а статистика госпитализации составляет 1915. Количество госпитализированных в результате несчастных случаев составило 13 962, из них 1915 - дети.

Большая часть пострадавших в результате несчастного случая получили травмы. Это в основном бытовые, транспортные, производственные травмы и пр".