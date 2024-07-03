В этом году в Азербайджане животные покусали 16 280 человек

За январь-май этого года животные покусали в Азербайджане 16 280 человек.

За январь-май этого года животные покусали в Азербайджане 16 280 человек.

Как сообщает Report, об этом сказала и.о. заведующего отделом особо опасных инфекций Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Айтекин Гурбанова.

По ее словам, в 8 924 случаях укусившие животные (собаки, кошки) были известны, а в 7 356 случаях - неизвестны: "Из общего числа на долю Баку пришелся 3 731 человек, что на 88 случаев меньше, чем за аналогичный период 2023 года".

Гурбанова добавила, что в этом году по стране не было зарегистрировано ни одного случая бешенства, тогда как в прошлом году таких случаев было всего два.