В этом году в Азербайджане зарегистрировано 17 случаев материнской смертности

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "За 9 месяцев этого года в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года роста материнской смертности не наблюдалось".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила председатель комиссии по оказанию помощи при родах министерства здравоохранения, главный акушер-гинеколог республики Севиндж Мамедова.

По ее словам, количество инцидентов осталось таким же, как и в соответствующий период: "Надеемся, что до конца года количество материнских смертей будет меньше по сравнению с прошлым годом".

Главный акушер-гинеколог отметила, что за 9 месяцев текущего года в стране в целом было зарегистрировано 17 случаев материнской смертности.