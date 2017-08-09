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    В этом году в Азербайджане в результате пищевого отравления пострадали 285 человек

    Из них в 11-ти случаях ботулизма пострадал 21 человек© Report

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ За первое полугодие этого года произведен лабораторный анализ 1637 образцов продуктов питания по органолептическим и физико-химическим показателям, 1648 – микробиологическим, 748 – радиологическим, 714 – токсикологическим показателям.

    Как сообщили Report в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения, в 122-ти образцах выявлено несоответствие нормам по микробиологическим показателям, а в 10-ти – по токсикологическим показателям.

    В отчетный период произошло 188 пищевых отравлений, пострадали 285 человек. Из них в 11-ти случаях ботулизма пострадал 21 человек. 

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