В этом году в Азербайджане сократилось число врачей

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В этом году в Азербайджане сократилось общее число врачей.

Как сообщает Report, за прошедший период 2018 года общее число врачей составило 31 900 человек.

Этот показатель в прошлом году составил 32 тыс. 200 человек. По сравнению с 2017 годом это означает уменьшение числа врачей на 300 человек.

Кроме того, также наблюдалось сокращение числа средних медицинских работников. Так, в этом году их число составило 52 тыс. 800 человек (в прошлом году 54 тыс. 500 человек).

Больничных учреждений стало меньше на 3 единицы - 566 (в прошлом году 569). Что касается количества больничных коек, их число уменьшилось до 44 тыс. 100 (в прошлом году 45 тыс. 300).