В этом году в Азербайджане родились 200 близнецов и 18 тройняшек

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В январе этого года городскими и районными отделениями министерства юстиции Азербайджана было зафиксировано 11938 новорожденных, что составляет 14,4 на каждые 1000 человек.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

52,9% новорожденных – мальчики, 47,1% - девочки, 200 новорожденных – двойняшки, 18 – тройняшки.

В январе текущего года было зафиксировано 5284 случаев смерти, что составляет 6,4 смертей на каждые 1000 человек.

В указанный период было заключено 4329 браков и 1230 разводов, что составляет 5,2 браков и 1,5 разводов на каждые 1000 человек. В январе текущего года соответствующими структурами МВД и Государственной миграционной службой было зарегистрировано 210 человек, прибывших в Азербайджан на постоянное место жительства, и 99 человек, решивших покинуть пределы страны. Таким образом, сальдо миграции составило +111.