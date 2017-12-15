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    В этом году в Азербайджане от укуса паука-каракурта погибли 5 человек

    © Report

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "В этом году в стране от укуса паука-каракурта погибли 5 человек".

    Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.

    По его словам, по сравнению с прошлым годом снизилось число зарегистрированных смертей от укуса одного из видов ядовитых пауков - паука-каракурта: "Если в 2016 году от укуса пауков скончались 10 человек, то в этом году число жертв сократилось до 5 человек. Умершие - люди среднего возраста".

    Начальник отдела добавил, что по сравнению с прошлым годом увеличилось число случаев укуса змей в Азербайджане: "В отличие от прошлого года в этом году 104 человека обратились в связи с укусом змеи. В прошлом году этот показатель составил 90 человек. Среди обратившихся летального исхода зарегистрировано не было".

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