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С начала года в Азербайджане 792 человека заразились ВИЧ

С начала года в Азербайджане 792 человека заразились ВИЧ За последние 11 месяцев в Азербайджане выявлено 792 новых случая заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Здоровье
14 декабря 2023 г. 12:23
С начала года в Азербайджане 792 человека заразились ВИЧ

За последние 11 месяцев в Азербайджане выявлено 792 новых случая заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной постоянно действующей рабочей группой Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Согласно данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, в Азербайджане наблюдается снижение числа новых случаев заражения ВИЧ среди наркоманов. Так, за последние 11 месяцев 792 человека были инфицированы ВИЧ, из которых 761 гражданин Азербайджана, 31 - иностранец.

Среди инфицированных граждан Азербайджана 64 человека (8,4%) являются потребителями инъекционных наркотиков.

По данным Минздрава, за отчетный период Министерством внутренних дел в Республиканский наркологический центр Минздрава для выявления всех видов интоксикации было направлено 81 668 человек.

Из 2 321 человека, прошедшего медицинское обследование на предмет употребления наркотиков, 1 340 были признаны потребителями наркотиков.

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Версия на английском языке Azerbaijan records 792 HIV cases
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 792 nəfər İİV-ə yoluxub

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