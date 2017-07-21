В этом году в Азербайджане 41 человек пострадал от укуса змей

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Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "За 6 месяцев этого года в отдел токсикологии Клинического медицинского центра поступило 565 обращений".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции сказал заведующий отделом токсикологии Клинического медицинского центра министерства здравоохранения Азер Магсудов.

По его словам, в отчетный период в отделение приняты 241 человек, отравившихся лекарствами, 133– угарным газом, 67 - тяжелыми аллергическими реакциями, 52– уксусом, 56 – спиртными напитками.

А. Магсудов сообщил о доставке в больницу 41 лиц, укушенных змеями, и 3 человека, пострадавших от укуса скорпиона: "По сравнению с прошлым годом, в данной статистике наблюдается сокращение".

Завотделом сообщил, что за истекший период этого года два человека скончались от отравления уксусом: "Один из них принял вещество в большой дозе и поэтому спасти его не удалось. А другой скончался, так как был доставлен из региона слишком поздно".

"К нам в тяжелом состоянии поступил один из 11-ти лиц, отравившихся на Сумгайытской полиэтиленовом заводе. Мы провели обследование, он пришел в себя после полутора суток. Трое из четырех отравившихся от газа сотрудников МЧС выписаны, лечение одного продолжается", - добавил он.