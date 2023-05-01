В этом году в 12 медучреждениях проведены мониторинги

За четыре месяца этого года Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию привлекло к мониторингам 12 медицинских учреждений.

За четыре месяца этого года Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию привлекло к мониторингам 12 медицинских учреждений.

Как сообщили Report в агентстве, мониторинги прошли в медцентрах в Хатаи и Локбатане, поликлиниках №10, 15, 35 в Бинагадинском районе, поликлинике №33 в Сабаильском районе, а также в Абшеронской районной центральной больнице и центрах семейного здоровья в Хокмели, Гобу, Мехдиабаде, Новханы, Хырдалане в Абшеронском районе.

Основной целью мониторингов, проведенных в подведомственных объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медучреждениях, была оценка организации процесса в связи с обязательным медстрахованием.

Отметим, что начавшиеся в октябре прошлого года мониторинги уже прошли в Баку в поликлиниках №1, 5, 6, 8, 9, 12, 17, 19, 24, 25 и 26, детских поликлиниках № 7, 12, 13, 20, Клиническом медцентре, Республиканской клинической больнице имени академика М.А.Миргасимова, Центральной больнице нефтяников.