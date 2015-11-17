В этом году у более 1000 молодых людей выявлен сахарный диабет

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Азербайджане число больных сахарным диабетом составляет 204 тыс. человек.

Об этом в заявлении Report сообщил заместитель директора республиканского эндокринологического центра Бабек Салек.

По его словам, 1100 больных сахарным диабетом являются молодыми людьми: "425 из них проживают в Баку. В то же время, 62 тыс. больных также зарегистрированы в столице. А остальные проживают в регионах".

Б.Салек отметил, что в Азербайджане, также как и во всем мире, наблюдается увеличение числа сахарного диабета 2-го типа, а также числа больных, обратившихся к врачам: "Ежегодно число больных сахарным диабетом растет на 15-20%. Причиной этому является малоподвижный образ жизни, неправильное соблюдение диеты, а также генетические факторы. Хочу отметить, что большинство больных сахарным диабетом отказываются соблюдать диету. Раньше из-за отсутствия качественного инсулина и лекарств продолжительность жизни была короткая. Например, ребенок, заболевший в 5-10 лет, не доживал и до 20 лет. Однако сейчас путем правильного лечения можно продлить жизнь людям".

Он подчеркнул, что продолжительность жизни некоторых больных составляет 30-50 лет: "Когда такие люди вступают в брак, повышается склонность будущих поколений к сахарному диабету. В Азербайджане некоторые семьи скрывают наличие сахарного диабета у своих детей. Некоторые люди даже не подозревают, что является носителями болезни. Согласно мировой статистике, на каждого выявленного больного сахарным диабетом приходится один скрытый больной".