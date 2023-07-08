В этом году по полису ОМС выполнено свыше 16 тыс. сердечно-сосудистых операций

В прошлом году в частных медицинских учреждениях, с которыми Госагентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашения, было выполнено более 34 тыс. сердечно-сосудистых операций как детям, так и взрослым.

В прошлом году в частных медицинских учреждениях, с которыми Госагентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашения, было выполнено более 34 тыс. сердечно-сосудистых операций как детям, так и взрослым.

Как сообщает Report, об этом сказал глава департамента медицинского планирования Агентства Хикмет Ибрагимли в ходе выступления на научно-практической конференции "Современные аспекты сердечно-сосудистых заболеваний".

По словам Ибрагимли, в текущем году эта цифра превысила 16 тысяч: "Очень сложные операции на сердце, которые когда-то были невозможны в нашей стране, теперь успешно выполняются нашими местными хирургами в нескольких медицинских учреждениях".

На мероприятии было отмечено, что целью проведения конференции является обеспечение более доступного лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В первый день конференции, которая продлится два дня, турецкие и местные специалисты обсудят такие темы, как "Коронарная реваскуляризация при сердечной недостаточности и ее будущие направления", "Хирургическое лечение заболеваний сердечного клапана" и другие.

Отметим, что конференция организована группой компаний оздоровительного туризма Bayraktar, проводится при поддержке Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, Центра общественного здравоохранения и реформ.