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В этом году по полису ОМС выполнено свыше 16 тыс. сердечно-сосудистых операций

В этом году по полису ОМС выполнено свыше 16 тыс. сердечно-сосудистых операций В прошлом году в частных медицинских учреждениях, с которыми Госагентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашения, было выполнено более 34 тыс. сердечно-сосудистых операций как детям, так и взрослым.
Здоровье
8 июля 2023 г. 11:37
В этом году по полису ОМС выполнено свыше 16 тыс. сердечно-сосудистых операций

В прошлом году в частных медицинских учреждениях, с которыми Госагентство по обязательному медицинскому страхованию заключило соглашения, было выполнено более 34 тыс. сердечно-сосудистых операций как детям, так и взрослым.

Как сообщает Report, об этом сказал глава департамента медицинского планирования Агентства Хикмет Ибрагимли в ходе выступления на научно-практической конференции "Современные аспекты сердечно-сосудистых заболеваний".

По словам Ибрагимли, в текущем году эта цифра превысила 16 тысяч: "Очень сложные операции на сердце, которые когда-то были невозможны в нашей стране, теперь успешно выполняются нашими местными хирургами в нескольких медицинских учреждениях".

На мероприятии было отмечено, что целью проведения конференции является обеспечение более доступного лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В первый день конференции, которая продлится два дня, турецкие и местные специалисты обсудят такие темы, как "Коронарная реваскуляризация при сердечной недостаточности и ее будущие направления", "Хирургическое лечение заболеваний сердечного клапана" и другие.

Отметим, что конференция организована группой компаний оздоровительного туризма Bayraktar, проводится при поддержке Министерства здравоохранения Азербайджана, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями, Центра общественного здравоохранения и реформ.

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Версия на азербайджанском языке Bu il icbari sığorta xəttilə 16 mindən çox ürək-damar əməliyyatı icra olunub

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