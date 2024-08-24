В этом году от оспы обезьян умерли 575 человек

В этом году зафиксировано более 16 тыс. случаев с подозрением на оспу обезьян (mpox), умерли 575 человек.

В этом году зафиксировано более 16 тыс. случаев с подозрением на оспу обезьян (mpox), умерли 575 человек.

Как сообщает Report , об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге для дипломатических миссий в Женеве.

По его словам, с начала глобальной вспышки mpox в 2022 году в ВОЗ поступили сообщения о более чем 100 тыс. подтвержденных случаев заболевания.

"Вирус циркулирует по всему миру "на низком уровне", однако в Африканском регионе произошел беспрецедентный рост и географическое расширение распространения болезни. Сейчас передача вируса сосредоточена в Демократической Республике Конго (ДРК), на которую приходится 90% случаев заболевания, зарегистрированных в 2024 году", - уточнил Гебрейесус.