В этом году от оспы обезьян умерли 575 человек

В этом году зафиксировано более 16 тыс. случаев с подозрением на оспу обезьян (mpox), умерли 575 человек.
Как сообщает
По его словам, с начала глобальной вспышки mpox в 2022 году в ВОЗ поступили сообщения о более чем 100 тыс. подтвержденных случаев заболевания.
"Вирус циркулирует по всему миру "на низком уровне", однако в Африканском регионе произошел беспрецедентный рост и географическое расширение распространения болезни. Сейчас передача вируса сосредоточена в Демократической Республике Конго (ДРК), на которую приходится 90% случаев заболевания, зарегистрированных в 2024 году", - уточнил Гебрейесус.