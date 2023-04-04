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В этом году больничные листы будут представляться в электронном виде

В этом году больничные листы будут представляться в электронном виде В Азербайджане в этом году начнут предоставлять больничные листы в электронном виде. Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения. Информационная система "Электронный больничный лист" (э-бюллетень) разработана Информационным центром здраво
Здоровье
4 апреля 2023 г. 12:08
В этом году больничные листы будут представляться в электронном виде

В Азербайджане в этом году начнут предоставлять больничные листы в электронном виде.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения.

Информационная система "Электронный больничный лист" (э-бюллетень) разработана Информационным центром здравоохранения министерства. Проект реализуется совместно с Министерством труда и социальной защиты населения с целью объединить информацию о листках временной нетрудоспособности в единый электронный реестр, исключив рабочую нагрузку, связанную с хранением и обработкой бумажных носителей, а также снизить расходы страховщиков и уменьшить нагрузку на государственный бюджет.

Согласно этой инициативе, электронный листок нетрудоспособности, выданный медицинским учреждением и заверенный усиленной электронной подписью уполномоченного медицинского работника, будет являться основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Для работодателей электронный бюллетень будет доступен в информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения, а для медицинских работников - на портале "e-Səhiyyə" и в мобильном приложении.

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Версия на азербайджанском языке Səhiyyə Nazirliyi: "Bu il xəstəlik vərəqələri elektron qaydada təqdim olunacaq"

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