В этом году более 91% детей были привлечены к обследованиям

В этом году в Азербайджане более 91% детей были привлечены к обследованию.

Как передает Report, об этом на расширенном заседании коллегии в Министерстве здравоохранения сообщил заведующий отделом организации медпомощи Гюльмирза Поладов.

По его словам, 4% обследованных детей были взяты на диспансерный учет по состоянию здоровья, 0,9% госпитализированы в специализированные медучреждения: "За счет развития материально-технической базы, повышения квалификации кадров сегодня в стране лечится ряд тяжелых заболеваний. В 2019 году за счет государства 915 человек, включая 263 ребенка, сделали кардиохирургические операции. В течение 2019 года 2075 больных подверглись ангиографии и 680 из них сделали англиопластику. При финансовой поддержке Минздрава в последние годы 110 детям успешно проведена операция по внедрению кохлеарного имплантата. Десять лет назад только семи человек проводили операцию по эндопротезированию, в а текущем году таких операций было 119".