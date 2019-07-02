В этом году 44 человека в Азербайджане пострадали от укусов змей

"За истекшие полгода 44 человека обратились в отделение токсикологии Клинического Медицинского центра №1 в связи с укусами змей".

Об этом Report сообщил завотделением, главный токсиколог Азербайджана Азер Магсудов.

По его словам, в апреле от змеиных укусов пострадали 6 человек, в мае - 21, в июне - 17: "В мае от укусов змей пострадали четыре ребенка, а в июне – двое детей. Среди обратившихся за помощью жители Ширвана, Гаджигабула, Шемахи, Габалы, Шамкира, Товуза, Евлаха и Гянджи. Летальные исходы зафиксированы не были".

А.Магсудов отметил, что от укусов скорпионов за указанный период пострадали 7 человек: "Среди укушенных скорпионами детей нет. Пострадавшие прошли обследование и лечение, после чего были отпущены домой".