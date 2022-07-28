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В этом году 132 больных гепатитом получили бесплатные лекарства

В этом году 132 больных гепатитом получили бесплатные лекарства В апреле-июле 132 пациента с гепатитами В и С получили лечение и бесплатные лекарственные препараты.
Здоровье
28 июля 2022 г. 15:02
В этом году 132 больных гепатитом получили бесплатные лекарства

В апреле-июле 132 пациента с гепатитами В и С получили лечение и бесплатные лекарственные препараты.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, 28 пациентов с гепатитом В были обеспечены препаратами “Теновир”, а 104 пациента с гепатитом С - “Софосбувир” и “Дактатасвир”.

Кроме того, часть лиц, обратившихся в комиссию с целью принятия решения о назначении лечения, направлена на соответствующие обследования, а другим лицам, не нуждающимся в лечении, рекомендовано оставаться под наблюдением врача. В целом за 4 месяца текущего года комиссией, действующей в Клиническом медицинском центре, был принят 281 гражданин.

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