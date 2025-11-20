Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    В "Ени Клиника" начал работу Центр трансплантации костного мозга

    Здоровье
    • 20 ноября, 2025
    • 13:12
    В Ени Клиника начал работу Центр трансплантации костного мозга

    В "Ени Клиника" начал работу Центр трансплантации костного мозга.

    Как сообщает Report, об этом в ходе медиатура заявила заведующая отделением Центра гематологии и трансплантации костного мозга Севиль Джалилова.

    Она отметила, что высокоспециализированный медицинский центр отвечает современным требованиям.

    "Планируется, что отделение будет управляться мультидисциплинарной командой, обладающей широким опытом и применяющей последние научные достижения в лечении онкогематологических заболеваний. В рамках медицинских услуг предусмотрено проведение как аллогенной, так и аутогенной трансплантации костного мозга для пациентов с указанными диагнозами", - сказала Джалилова.

    Она подчеркнула, что Центр будет функционировать для взрослых и детей с отделением на 22 койки.

    "Как аутогенная, так и аллогенная трансплантация костного мозга будет осуществляться в соответствии с международными протоколами. Для пациентов, страдающих такими заболеваниями, как лейкоз, талассемия, апластическая анемия, лимфома и миелома, этот центр создаст высокоуровневые, интегрированные условия лечения и в значительной степени снизит зависимость от зарубежных медицинских услуг", - добавила она.

    Начальник отдела отметила, что трансплантационные блоки оснащены системой воздушного потока с HEPA-фильтрацией, соответствующей современным стандартам стерилизации, полным режимом изоляции и высокоуровневой системой инфекционного контроля.

    "Основная цель центра - обеспечить пациентам безопасное, эффективное и высококачественное лечение, внедрить научные инновации в практику и повысить доступность услуг трансплантации костного мозга в стране. С созданием нового центра медицинское учреждение создаст более широкие возможности в лечении онкогематологических заболеваний и продолжит функционировать как образцовый очаг здравоохранения в применении современных медицинских стандартов", - сказала Джалилова.

    Ени клиника центр трансплантации медиатур
    Фото
    Yeni Klinikada Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Последние новости

    14:30

    Азербайджанские борцы вышли в финал VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    14:30

    Пашинян предложил прекратить выплаты пособий мигрировавшим гражданам Армении

    В регионе
    14:27

    Кремль заявил об отсутствии консультаций с США по войне в Украине

    Другие страны
    14:26

    TƏBİB: Некоторые медучреждения в регионах предупреждены о ликвидации ставок стоматологов

    Здоровье
    14:12

    В России совершили нападение на посла Польши

    Другие страны
    14:12

    Глава МИД: Париж призывает к справедливому и прочному миру в Украине

    Другие страны
    14:02

    Огтай Гасымов: БФБ представит новую интерактивную статистическую платформу

    Финансы
    13:59

    Франция предложила ввести санкции против транснациональной преступности

    Другие страны
    13:58

    Премьер Ливана обвинил Израиль в нежелании обсуждать пограничный спор

    Другие страны
    Лента новостей