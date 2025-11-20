В "Ени Клиника" начал работу Центр трансплантации костного мозга.

Как сообщает Report, об этом в ходе медиатура заявила заведующая отделением Центра гематологии и трансплантации костного мозга Севиль Джалилова.

Она отметила, что высокоспециализированный медицинский центр отвечает современным требованиям.

"Планируется, что отделение будет управляться мультидисциплинарной командой, обладающей широким опытом и применяющей последние научные достижения в лечении онкогематологических заболеваний. В рамках медицинских услуг предусмотрено проведение как аллогенной, так и аутогенной трансплантации костного мозга для пациентов с указанными диагнозами", - сказала Джалилова.

Она подчеркнула, что Центр будет функционировать для взрослых и детей с отделением на 22 койки.

"Как аутогенная, так и аллогенная трансплантация костного мозга будет осуществляться в соответствии с международными протоколами. Для пациентов, страдающих такими заболеваниями, как лейкоз, талассемия, апластическая анемия, лимфома и миелома, этот центр создаст высокоуровневые, интегрированные условия лечения и в значительной степени снизит зависимость от зарубежных медицинских услуг", - добавила она.

Начальник отдела отметила, что трансплантационные блоки оснащены системой воздушного потока с HEPA-фильтрацией, соответствующей современным стандартам стерилизации, полным режимом изоляции и высокоуровневой системой инфекционного контроля.

"Основная цель центра - обеспечить пациентам безопасное, эффективное и высококачественное лечение, внедрить научные инновации в практику и повысить доступность услуг трансплантации костного мозга в стране. С созданием нового центра медицинское учреждение создаст более широкие возможности в лечении онкогематологических заболеваний и продолжит функционировать как образцовый очаг здравоохранения в применении современных медицинских стандартов", - сказала Джалилова.