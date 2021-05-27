На электронную систему выдачи паспортов COVID-19 за день поступило 700 тыс. запросов

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию опубликовало заявление в связи с деятельностью электронной службы выдачи паспортов COVID-19.

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию опубликовало заявление в связи с деятельностью электронной службы выдачи паспортов COVID-19.

Как сообщили Report в агентстве, в последние дни увеличилось количество электронных обращений граждан в связи с получением паспортов COVID-19.

Было отмечено, что электронный сервис немного перегружен в связи с тем, что все одновременно входят в систему для получения паспортов COVID-19: "В течение дня в данную систему поступило более семисот тысяч запросов.

"Для информации отметим, что согласно соответствующему решению Кабинета министров требование о необходимости наличия паспортов COVID-19 у работников объектов труда и услуг вступает в силу с 1 июля.

Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что "Сертификат о вакцинации от COVID-19" могут получить лица, вакцинированные обеими дозами вакцины, а "Сертификат иммунитета COVID-19" - лица с положительным результатом анализа на COVID-19 за последние шесть месяцев", - отметили в агентстве.