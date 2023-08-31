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В Эквадоре зарегистрировали три случая заражения новым штаммом коронавируса

В Эквадоре зарегистрировали три случая заражения новым штаммом коронавируса Три случая заражения новым штаммом коронавируса EG.5 ("эрис") подтверждены в Эквадоре.
Здоровье
31 августа 2023 г. 05:18
В Эквадоре зарегистрировали три случая заражения новым штаммом коронавируса

Три случая заражения новым штаммом коронавируса EG.5 ("эрис") подтверждены в Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на агентство Prensa Latina, все заразившиеся проживают на территории провинции Пичинча на севере республики.

Власти Эквадора проводят профилактические мероприятия в соседних регионах. По данным минздрава страны, в течение последних шести недель заболеваемость COVID-19 снижается, а летальных исходов, связанных с заражением вирусом, не было уже около трех недель.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила штамм "эрис" в перечень вариантов коронавируса под наблюдением. В мире первые образцы, содержащие вирус, датируются февралем 2023 года. По данным ВОЗ, частота выявления этого варианта в мире возросла с 6,2% до 11,6%.

Правительство Эквадора в конце 2021 года приняло решение сделать обязательной вакцинацию от коронавируса в стране. По официальным данным, сейчас полностью привиты более 14 млн человек, что составляет около 80% жителей. С начала пандемии в Эквадоре коронавирусом заразились более 1 млн человек, умерли 36 тыс. заболевших.

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