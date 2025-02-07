В Джебраиле впервые организовано выездное медобследование для жителей

Министерство здравоохранения Азербайджана впервые организовало выездное медицинское обследование для жителей Джебраила.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, всего осмотрено около 300 человек.
Медобследование провела выездная клиника Научно-исследовательского института заболеваний легких, оснащенная современным оборудованием.
Специалисты различных направлений, включая пульмонологов, кардиологов, аллергологов и рентгенологов, провели флюорографию, ЭКГ, УЗИ, анализы крови и другие диагностические процедуры. По итогам обследований пациентам дали медицинские рекомендации и назначили лечение.
В Минздраве сообщили, что планируют продолжить аналогичные акции в других освобожденных районах.