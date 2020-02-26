В Джалилабадскую больницу для прохождения медобследования поступили 29 человек

Сегодня в Джалилабадскую центральную районную больницу для прохождения медобследования поступили 29 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации пресс-служб министерства здравоохранения и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

В состоянии здоровья указанных лиц не выявлено никаких проблем. Выясняется, находились ли они в эпицентре распространения заболевания в Иране или нет.

Напомним, что вчера для прохождения медобследования в Джалилабадскую центральную районную больницу поместили 23-х человек. На данный момент в общей сложности у 2 из 52 пациентов наблюдается высокая температура. Врачебный контроль продолжается.