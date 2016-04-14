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    В Джалилабадской больнице от наркоза умер 35-летний мужчина

    Родные умершего обвинили врача в его смерти

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Джалибадском районном лечебно-диагностическом центре зарегистрирован смертельный случай.

    Как сообщает Report, житель района 35-летний Магомед Гусейнов обратился в Джалибадский районный лечебно-диагностический центр для операции носа. В ходе операции Магомеду Гусейнову сделали общий наркоз. Его состояние резко ухудшилось, поэтому операцию отложили. У больного констатировали смерть. 

    По словам близких больного, у Магомеда Гусейнова не было серьезных заболеваний. 

    Как сообщили Report в Джалибадском районном лечебно-диагностическом центре, образцы, взятые у трупа, направлены в Научно-практическое и учебное объединение "Судебно-медицинская экспертиза и патологическая анатомия" министерства здравоохранения: "Наличие факта врачебной халатности будет установлено после медицинского заключения и расследования правоохранительных органов".

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