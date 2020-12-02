В Джалилабаде выявлены два нарушивших карантин кафе, оштрафованы 14 человек

Разбирательство по факту ведется в Джалилабадском РОП

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции, было выявлено, что на территории города кафе "Тарлан" и "Пальма" работают в нарушение правил ужесточенного карантинного режима.

Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, при осмотре объектов в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных проступках были приняты меры в отношении 14 человек, включая арендаторов и посетителей объекта.

Кроме того, было установлено, что житель города Джалилабад Эльшан Алиев с положительным тестом на COVID-19 покинул место жительства. Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен на место проживания.

Разбирательство по факту ведется в Джалилабадском РОП.