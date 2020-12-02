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В Джалилабаде выявлены два нарушивших карантин кафе, оштрафованы 14 человек

В Джалилабаде выявлены два нарушивших карантин кафе, оштрафованы 14 человек Разбирательство по факту ведется в Джалилабадском РОП
Здоровье
2 декабря 2020 г. 13:07
В Джалилабаде выявлены два нарушивших карантин кафе, оштрафованы 14 человек
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В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Джалилабадского районного отдела полиции, было выявлено, что на территории города кафе "Тарлан" и "Пальма" работают в нарушение правил ужесточенного карантинного режима.

Как сообщили муганскому бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, при осмотре объектов в соответствии с соответствующими статьями Кодекса об административных проступках были приняты меры в отношении 14 человек, включая арендаторов и посетителей объекта.

Кроме того, было установлено, что житель города Джалилабад Эльшан Алиев с положительным тестом на COVID-19 покинул место жительства. Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен на место проживания.

Разбирательство по факту ведется в Джалилабадском РОП.

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Версия на азербайджанском языке Cəlilabadda karantini pozan 2 kafe aşkarlanıb, 14 nəfər cərimələnib

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