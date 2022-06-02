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В Джалилабаде около 300 членов семей шехидов и ветеранов прошли медобследование

В Джалилабаде около 300 членов семей шехидов и ветеранов прошли медобследование В Джалилабадском районе Азербайджана семьи шехидов прошли медицинское обследование на предмет сердечно-сосудистых заболеваний, также на эту тему была проведена конференция.
Здоровье
2 июня 2022 г. 16:41
В Джалилабаде около 300 членов семей шехидов и ветеранов прошли медобследование

В Джалилабадском районе Азербайджана семьи шехидов прошли медицинское обследование на предмет сердечно-сосудистых заболеваний, также на эту тему была проведена конференция.

Как сообщает муганское бюро Report, медобследование организовано Министерством здравоохранения, Объединением по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), Научно-исследовательским институтом кардиологии и Джалилабадской центральной районной больницей.

С утра в Центральной районной больнице было организовано обследование и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний членов семей шехидов и ветеранов.

Директор Центральной районной больницы Эльнур Азадханов сообщил местному бюро Report, что в обследовании ожидается участие около 300 человек.

Затем в Центре Гейдара Алиева Джалилабада состоялась научно-практическая конференция с участием кардиологов и терапевтов из южных, центрально-аранских районов республики и Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCəlilabadda 300-ə yaxın şəhid ailə üzvləri və qazilər tibbi müayinədən keçib

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