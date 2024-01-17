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В двух поселках Баку распространился вирус гепатита А

В двух поселках Баку распространился вирус гепатита А С декабря 2023 года в поселках Амирджан и Бюльбюля Сураханского района города Баку зафиксированы случаи распространения вируса гепатита А.
Здоровье
17 января 2024 г. 18:32
В двух поселках Баку распространился вирус гепатита А

С декабря 2023 года в поселках Амирджан и Бюльбюля Сураханского района города Баку зафиксированы случаи распространения вируса гепатита А.

Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения.

Меры по борьбе с распространением вируса продолжаются.

"Специалисты центра совместно с сотрудниками ОАО "Азерсу" проводят мониторинги в централизованной системе питьевого водоснабжения. В Сураханском районе очищены и дезинфицированы резервуары для воды в частных жилых домах", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bakının 2 qəsəbəsində hepatit virusu yayılıb

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