В двух поселках Баку распространился вирус гепатита А

С декабря 2023 года в поселках Амирджан и Бюльбюля Сураханского района города Баку зафиксированы случаи распространения вируса гепатита А.

С декабря 2023 года в поселках Амирджан и Бюльбюля Сураханского района города Баку зафиксированы случаи распространения вируса гепатита А.

Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения.

Меры по борьбе с распространением вируса продолжаются.

"Специалисты центра совместно с сотрудниками ОАО "Азерсу" проводят мониторинги в централизованной системе питьевого водоснабжения. В Сураханском районе очищены и дезинфицированы резервуары для воды в частных жилых домах", - подчеркивается в сообщении.