В Дуздаге будет создан музей соли

В физиотерапевтическом центре "Дуздаг" будут созданы кинотеатр, конференц-зал, детская игровая площадка, ресторан, зона для медитации, SPA-салон, центр красоты, магазин и музей соли.

В физиотерапевтическом центре "Дуздаг" будут созданы кинотеатр, конференц-зал, детская игровая площадка, ресторан, зона для медитации, SPA-салон, центр красоты, магазин и музей соли.

Как сообщает сотрудник Report из Нахчывана, об этом исполняющий обязанности министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики Самиг Садыхов заявил на встрече с представителями медиа.

Он отметил, что одновременно с этим в центре начались проектные работы по созданию тропинок для хождения по соли: "В начале следующего года будет объявлен тендер на реализацию этого проекта. Кроме того, мы обратились в две международные организации для получения сертификатов на продвижение "Дуздага" на мировой арене. Мы также намереваемся продвигать физиотерапевтический центр, проводя в Нахчыване конференцию пульмонологов и аллергологов международного значения".