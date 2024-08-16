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В ДР Конго отметили срочную необходимость в 3 млн дозах вакцины от mpox

В ДР Конго отметили срочную необходимость в 3 млн дозах вакцины от mpox Демократической Республике Конго (ДРК) экстренно требуется 3 млн доз вакцины против mpox (новое наименование оспы обезьян), чтобы остановить вспышку этого заболевания на территории страны.
Здоровье
16 августа 2024 г. 11:41
В ДР Конго отметили срочную необходимость в 3 млн дозах вакцины от mpox

Демократической Республике Конго (ДРК) экстренно требуется 3 млн доз вакцины против mpox (новое наименование оспы обезьян), чтобы остановить вспышку этого заболевания на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба на брифинге о мерах, принимаемых правительством по борьбе с mpox.

"Нам необходимо получить 3 млн доз вакцины против вируса mpox, чтобы привить 2,5 млн человек в наиболее пострадавших районах, - приводит его слова конголезский новостной портал Zoom Eco. - Мы считаем, что этого количества вакцины хватит для того, чтобы остановить распространение болезни".

Министр сообщил, что ДРК рассчитывает на международную помощь для приобретения вакцины. "Эти вакцины очень дорогие, - сказал он. - Речь идет о сотнях миллионов долларов. Важно, чтобы международное сообщество проснулось и подключилось к усилиям по борьбе с mpox, предоставив нам необходимые ресурсы для приобретения вакцины".

Летом 2023 года правительство ДРК одобрило использование двух новейших вакцин от mpox, которые были разработаны в последние несколько лет. Эти вакцины также получили одобрение со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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