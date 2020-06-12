В дни жесткого карантина разрешат выбрасывать мусор - ОБНОВЛЕНО

© Report https://report.az/storage/news/7b5ddf0d45a1b348d245b2763a4bbc8c/877bacfa-228b-4666-8805-5b8f80d9d5dc_292.jpg

"Отдаленность контейнеров для мусора увеличивает случаи злоупотребления. Мы считаем, что не будет необходимости покидать здание, если рядом с блоками разместят контейнеры. Таким образом, удастся избежать случаев злоупотребления".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил руководитель Аппарата Исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев.

По его словам, если жильцы будут спускаться, чтобы выбросить мусор в установленный во дворе контейнер, их штрафовать не будут.

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев добавил, что люди могут выходить из дома лишь для того, чтобы выбросить мусор в контейнеры рядом с блоком, где они проживают:

"Выходить за пределы блока нельзя. Это означает, что сюда также приходят люди из окружающих блоков. Сколько мусора может накопиться за два дня?! Его можно вынести и после окончания жесткого карантина. Выходить на прогулку под предлогом вывоза мусора запрещается".

*** 17:48

"В Баку во время жесткого карантина перед зданиями будут размещены мусорные контейнеры. Речь идет о тех зданиях, перед которыми таких контейнеров нет".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, с сегодняшнего дня начнется установка этих контейнеров.

Как ранее сообщалось, в целях предотвращения широкого распространения нового вида коронавируса (COVID-19), а также снижения к минимум возможных его последствий с 00:00 14 июня 2020 года до 06:00 16 июня в Баку, Гяндже, Лянкяране и Сумгайыте, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах будет применен жесткий карантинный режим.