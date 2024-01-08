В декабре прошлого года в Клинический медцентр поступило 123 человека с признаками отравления

В декабре прошлого года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с признаками отравления поступило 123 человека (54 мужчин, 49 женщин и 20 детей).

В декабре прошлого года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с признаками отравления поступило 123 человека (54 мужчин, 49 женщин и 20 детей).

Как сообщили Report в Клиническом медцентре, 52 пациента поступили с медикаментозным отравлением, 33 человека отравились уксусной кислотой, 9 - этанолом, 1 - грибами, 19 - угарным газом.

Кроме того, два человека поступили с аллергической реакцией, шесть - с ботулизмом, один - с анафилаксией.

Несмотря на усилия врачей, трех человек спасти не удалось. Все три факта смерти были зарегистрированы от отравления уксусной кислотой.