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В декабре прошлого года в Клинический медцентр поступило 123 человека с признаками отравления

В декабре прошлого года в Клинический медцентр поступило 123 человека с признаками отравления В декабре прошлого года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с признаками отравления поступило 123 человека (54 мужчин, 49 женщин и 20 детей).
Здоровье
8 января 2024 г. 12:16
В декабре прошлого года в Клинический медцентр поступило 123 человека с признаками отравления

В декабре прошлого года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с признаками отравления поступило 123 человека (54 мужчин, 49 женщин и 20 детей).

Как сообщили Report в Клиническом медцентре, 52 пациента поступили с медикаментозным отравлением, 33 человека отравились уксусной кислотой, 9 - этанолом, 1 - грибами, 19 - угарным газом.

Кроме того, два человека поступили с аллергической реакцией, шесть - с ботулизмом, один - с анафилаксией.

Несмотря на усилия врачей, трех человек спасти не удалось. Все три факта смерти были зарегистрированы от отравления уксусной кислотой.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ilin dekabr ayında KTM-ə 123 nəfər zəhərlənmə ilə bağlı müraciət edib, 3-ü ölüb

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