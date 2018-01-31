В Центре талассемии услуги будут платными для некоторых больных

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Республиканский центр талассемии хоть и получил статус публичного юридического лица, для лечащихся не будет предусмотрено оплаты за услуги".

Как сообщает Report, об этом заявил директор центра Валех Гусейнов.

По его словам, придание Республиканскому центру талассемии статуса публичного юридического лица обеспечивает усовершенствование материально-технической базы, оказание современных услуг лабораторного характера и других проверок не только больным талассемией, но и страдающим от других заболеваний крови.

В.Гусейнов отметил, что планируется увеличения заботы государства о больных талассемией: "Для этих больных ни одна услуга не будет платной. Мы хотим, чтобы такие больные не уезжали за границу на лечение. Сегодня мы добились этого. Для прибывших со стороны больных другие услуги будут платными. Например, для желающих воспользоваться лабораторными проверками услуги будут платными. В будущем это будет охватывать и застрахованных людей".