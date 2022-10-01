О нас

В центре Лачына, селах Забух и Сус будет организована деятельность медицинской службы

В центре Лачына, селах Забух и Сус будет организована деятельность медицинской службы В освобожденных от оккупации городе Лачын, селах Забух и Сус будет организована деятельность медицинской службы
Здоровье
1 октября 2022 г. 14:00
В центре Лачына, селах Забух и Сус будет организована деятельность медицинской службы

В освобожденных от оккупации городе Лачыне, селах Забух и Сус будет организована деятельность медицинской службы.

Об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Для этой цели рабочая группа, состоящая из руководства Министерства здравоохранения и TƏBİB, посетила город Лачын, села Забух и Сус.

В поездке, в которой приняли участие начальник отдела организации здравоохранения министерства Анар Исрафилов, начальник отдела организации медицинской деятельности TƏBİB Теймур Мирзабейли и начальник управления капитального ремонта и строительства министерства здравоохранения Эльшад Гаджиев, была проведена оценка имеющихся возможностей для организации медицинских услуг на этих территориях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Medical services to be reorganized in center of Lachin, Zabukh and Sus villages
Версия на азербайджанском языке Laçının mərkəzində, Zabux və Sus kəndlərində tibbi xidmət yenidən təşkil ediləcək

Самое важное

Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
Президент Ильхам Алиев направил письмо лидеру Китая
1 октября 2022 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с представителями ведущих бизнес-кругов Болгарии
30 сентября 2022 г. 20:27
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для вступивших в армию РФ иностранцев
30 сентября 2022 г. 18:19
Утверждена новая структура НАНА
Утверждена новая структура НАНА
30 сентября 2022 г. 16:51
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
Президент: Азербайджан важен для европейских стран как надежный поставщик газа
30 сентября 2022 г. 16:43
В Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
ФотоВ Софии состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
30 сентября 2022 г. 12:34
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Болгарию
30 сентября 2022 г. 12:14
Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия
Определены случаи, в которых с пенсионера будет удержана уже выплаченная трудовая пенсия
30 сентября 2022 г. 10:20
В Азербайджане 2023 год объявлен Годом Гейдара Алиева
В Азербайджане 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева"
29 сентября 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi