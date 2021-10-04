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В Центр медицинской помощи города Баку назначен новый директор

В Центр медицинской помощи города Баку назначен новый директор Амиров Эльчин Абдуррахман оглу назначен новым директором юридического лица публичного права "Медицинский центр первичной медицинской помощи города Баку", созданной на базе упраздненного Главного управления здравоохранения Баку.
Здоровье
4 октября 2021 г. 14:22
В Центр медицинской помощи города Баку назначен новый директор

Амиров Эльчин Абдуррахман оглу назначен новым директором юридического лица публичного права "Медицинский центр первичной медицинской помощи города Баку", созданной на базе упраздненного Главного управления здравоохранения Баку.

Как передает Report, соответствующий приказ подписал председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Заур Алиев.

Сегодня Э.Амиров был представлен коллективу.

До этого назначения Э.Амиров работал на должности главного врача в Шекинской центральной районной больнице.

Отметим, что бывший начальник Главного управления здравоохранения города Баку Нелли Вейсова была снята с занимаемой должности.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Şəhər Baş Səhiyyə Mərkəzinə yeni direktor təyin olunub

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