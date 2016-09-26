В последующие 15 лет треть населения мира столкнется с проблемой лишнего веса

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ До 2030 года треть населения мира может столкнуться с проблемой лишнего веса.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом говорится в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Как сообщили из организации, нездоровая пища и недостаточность питания влияют на каждого третьего человека и могут помешать развитию детей в возрасте до 5 лет.

В отчете говорится, что в настоящее время 2 млрд. человек не могут получить дополнительные витамины и минералы для здоровой жизни.

Было отмечено, что до сих пор 800 млн. людей в мире страдают от голода. По мере роста численности населения, в последующие 20 лет ожидаются более плачевные результаты. Было отмечено также о важности обеспечения до 2050 года продовольствием 2 млрд. человек в Азии и Африке.